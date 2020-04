Juventus: Manchester United erneuert offenbar Interesse an Matthijs de Ligt

Vergangenen Sommer entschied sich Matthijs de Ligt unter anderem gegen United und für Juventus. Die Engländer könnten nun erneut um ihn buhlen.

erneuert offenbar sein Interesse an Innenverteidiger Matthijs de Ligt von . Wie ESPN berichtet, ist der englische Top-Klub bereit, im kommenden Sommer ein neues Angebot für den Niederländer abzugeben.

United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer, so heißt es in dem Bericht weiter, will für die Zukunft einen neuen Innenverteidiger ins Old Trafford holen, auf dessen erwünschtes Profil de Ligt in puncto Alter, Vielseitigkeit und Charakter genau passen würde.

Manchester United wollte de Ligt schon letzten Sommer

Die Red Devils buhlten genau wie auch der und PSG bereits letzten Sommer um de Ligt. Der entschied sich seinerzeit aber dazu, Amsterdam in Richtung Juventus zu verlassen.

Beim italienischen Meister war der 20-Jährige in dieser Saison unter Trainer Maurizio Sarri aber nicht immer erste Wahl. Im Dezember verdrängte ihn Merih Demiral für einige Wochen auf die Bank, erst als sich der Türke schwer am Knie verletzte, rückte de Ligt wieder ins Team.

Bei United ist man sich indes bewusst, dass Juve den hochveranlagten niederländischen Nationalspieler, der einen Vertrag bis 2024 unterschrieben hat, wohl kaum nach nur einem Jahr wieder abgeben will. Daher haben die Engländer laut ESPN eine ganze Liste an möglichen Verstärkungen für die Abwehrzentrale angefertigt, auf der neben de Ligt vor allem Napolis Kalidou Koulibaly hoch im Kurs stehen soll.