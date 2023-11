Manchester United: Manager Erik ten Hag begründet Bankplatz von Raphaël Varane mit Harry Maguires guter Form

Der Manager der Red Devils hatte zuletzt auf Raphaël Varane verzichtet, was für Verwunderung gesorgt hatte. Jetzt hat er seine Entscheidung begründet.

WAS IST PASSIERT? Manchester Uniteds Manager Erik ten Hag hat sich zum aktuellen Bankplatz von Raphaël Varane geäußert. Der Innenverteidiger stand in drei der letzten vier Spiele nicht in der Startelf, was für Verwunderung sorgte. Der Grund sei schlicht und ergreifend Harry Maguires gute Form.

WAS WURDE GESAGT? Auf die Frage, ob es ein Problem mit dem französischen Nationalspieler gebe, antwortete ten Hag am Freitag: "Absolut nicht. Die Auswahl des Innenverteidiger-Paares hat taktische Gründe. In meinen Augen haben es Harry [Maguire] und Jonny [Evans] gut gemacht."

Der Niederländer führte aus: "Letzte Saison hat Harry nicht viel gespielt, da war ich sehr zufrieden mit Raphas Auftritten. Das bin ich eigentlich immer. Aber momentan spielt Harry sehr gut und es gibt einen internen Wettbewerb."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der Saison 2022/23 überzeugte Manchester United vor allem defensiv und blieb in der Liga öfter ohne Gegentor als jedes andere Team. In der laufenden Spielzeit kassierten die Red Devils in 17 Plichtspielen aber schon 30 Gegentore, zuletzt vier in der Champions League gegen den FC Kopenhagen.

WIE GEHT ES WEITER? Aufgrund einer Oberschenkelzerrung wird Evans mehrere Wochen fehlen. Das könnte dazu führen, dass ten Hag auf Maguire und Varane setzt. Allerdings ergänzt sich das Spiel der beiden in seinen Augen nicht perfekt: "Manchmal geht das, das haben sie auch schon bewiesen. Aber das Aufbauspiel ist nicht ganz so flüssig, wenn einer von ihnen den linken Innenverteidiger gibt."

Maguire und Varane sind im Gegensatz zu Evans nicht beidfüßig.