Manchester United: Wegen Maguire! Schwere Vorwürfe an Ole Gunnar Solskjaer

Von Dezember 2018 bis November 2021 war Solskjaer Trainer im Old Trafford. Ein Ex-United-Star erhebt nun Vorwürfe gegen ihn.

WAS IST PASSIERT? Laut seines ehemaligen Kollegen Marcos Rojo stand Harry Maguire bei Manchester United unter Trainer Ole Gunnar Solskjaer nur wegen dessen hoher Ablösesumme regelmäßig in der Startelf.

WAS WURDE GESAGT? Rojo verlor seinen Stammplatz in der Innenverteidigung zu Beginn der Saison 2019/20 an Neuzugang Maguire. Der englische Nationalspieler war für die damalige Rekord-Ablösesumme von 87 Millionen Euro von Leicester City zu United gewechselt.

"Eines Tages bin ich in Solskjaers Büro gegangen und habe ihn darum gebeten, dass er mich entweder spielen lässt oder mir die Freigabe gibt", erzählte Rojo bei TYC Sports. "Er hat mir gesagt, dass Maguire auf jeden Fall spielen muss, weil er so viel Geld gekostet hat."

Daraufhin habe Rojo nach eigener Auskunft erwidert: "Du Son of a B****, lass mich spielen! Dieser Typ macht jede Woche riesige Fehler!" Solskjaer ließ sich aber nicht umstimmen, woraufhin Rojo in der Winter-Transferphase in seine argentinische Heimat zu Estudiantes de la Plata wechselte. Aktuell spielt er bei den Boca Juniors.

Unter Erik ten Hag hat Maguire bei United seinen unumstrittenen Stammplatz doch noch verloren, zuletzt spielte stattdessen regelmäßig Rojos argentinischer Landsmann Lisandro Martinez. "Zum Glück haben sie ihn mittlerweile rausgenommen und Licha spielt", sagte Rojo.

