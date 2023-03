Nach 0:7: United-Trainer Erik ten Hag spielte seinen Stars wohl Liverpools Siegesfeier vor

Das 0:7 in Liverpool war ein herber Rückschlag für Manchester United. Trainer ten Hag ließ seine Stars damit nicht so schnell in Ruhe.

WAS IST PASSIERT? Manchester Uniteds Trainer Erik ten Hag hat offenbar eine spezielle Maßnahme ergriffen, um seine Spieler nach der heftigen 0:7-Niederlage bei Erzrivale Liverpool zu bestrafen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Wie der Mirror berichtet, soll ten Hag Uniteds Stars am Morgen nach dem Spiel gezwungen haben, sich Liverpools ekstatische Siegesfeier in der Kabine gemeinsam anzuhören.

Auch habe ten Hag seinen Spielern in einer Wutrede vor Augen geführt, dass sie sich glücklich schätzen sollten, die kurze Heimreise aus Liverpool nicht mit den enttäuschten eigenen Fans gemacht zu haben. Und der Niederländer drohte offenbar damit, dass die Stars bei einer weiteren derart blamablen Niederlage mit der U21 des Klubs würden trainieren müssen.

Zudem wolle er in naher Zukunft vermehrt Sitzungen mit Uniteds Sportpsychologen Rainier Koers ansetzen, damit die Spieler mit dem schweren Rückschlag besser umgehen können.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Nach der Niederlage in Liverpool muss United die leisen Hoffnungen, noch in den Meisterschaftskampf eingreifen zu können, wohl ad acta legen. Zwar haben die Red Devils gegenüber Tabellenführer Arsenal noch ein Spiel in der Hinterhand, der Rückstand auf die Gunners beträgt aber bereits 14 Punkte.

Die Qualifikation für die Champions League zu sichern, dürfte nun das oberste Ziel von ten Hag und Co. sein. In der Premier League wartet dabei als nächster Gegner Southampton am kommenden Sonntag, zuvor geht es am Donnerstag im Hinspiel des Europa-League-Achtelfinals gegen Real Betis.