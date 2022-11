Manchester United, Liverpool und Manchester City offenbar an Enzo Fernández interessiert

Enzo Fernández hat offenbar das Interesse von gleich drei englischen Spitzenklubs auf sich gezogen. Im Gespräch ist eine Mega-Ablöse.

WAS IST PASSIERT? Die drei englischen Schwergewichte Manchester City, FC Liverpool und Manchester United liefern sich offenbar ein Wettrennen um Argentiniens Jungstar Enzo Fernández von Benfica Lissabon. Das berichtet die portugiesische Zeitung Record.

Demnach soll der 21-Jährige bereits im Winter geholt werden. Allerdings wäre ein Transfer für alle Klubs eine teure Angelegenheit, Fernández verfügt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 120 Millionen Euro.

WAS IST DER HINTERGRUND? Fernández spielt mit Benfica eine bärenstarke Saison, der Mittelfeldspieler hat großen Anteil an der jüngsten Entwicklung des Klubs unter Trainer Roger Schmidt. Der portugiesische Rekordmeister ist in der laufenden Saison in allen Wettbewerben noch ohne Niederlage und sicherte sich in der Champions League sogar den Gruppensieg vor Paris Saint-Germain.

Laut dem Bericht soll vor allem ManUnited "verrückt" nach Fernández sein und das größte Interesse angemeldet haben. Die Red Devils hatten im Sommer lange versucht, Frenkie de Jong vom FC Barcelona zu verpflichten, doch der Niederländer sträubte sich gegen einen Wechsel.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Fernández ist absoluter Stammspieler bei Benfica und kommt in der laufenden Spielzeit bereits auf 23 Pflichtspiele, in denen er drei Tore schoss und vier vorbereitete. Als Lohn wurde er von Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni für die WM in Katar nominiert.

DIE TRANSFEHISTORIE: Fernández war erst im Sommer für zwölf Millionen Euro von River Plate zu Benfica gewechselt, sein Vertrag in der portugiesischen Hauptstadt läuft bis 2027.