Manchester-United-Legenden kritisieren Interesse an Marko Arnautovic

Dieses Interesse kommt nicht gut an: Die United-Legenden verstehen nicht, warum sich ihr Klub für Marko Arnautovic interessiert.

Manchester United bastelt angeblich an einer Verpflichtung von Stürmer Marko Arnautovic, was bei den Vereinslegenden Gary Neville und Roy Keane auf Kritik stößt.

Wie englische Medien übereinstimmend berichten, will Manchester-United-Coach Erik ten Hag Marko Arnautovic vom FC Bologna nach England lotsen. Ten Hag kennt den Österreicher noch aus seiner gemeinsamen Zeit beim FC Twente in Enschede, wo der 52-Jährige einst als Nachwuchs- und Co-Trainer arbeitete.

Der FC Bologna lehnte angeblich bereits ein United-Angebot in Höhe von rund neun Millionen Euro für den 33-Jährigen ab. Laut The Athletic könnte Arnautovic demnächst um seine Freigabe bitten.

Am Rande der nicht unverdienten 1:2-Heimniederlage der Red Devils gegen Brighton am Sonntag äußerten sich nun zwei Vereinslegenden kritisch zum United-Interesse an Arnautovic.

Neville: Transfers wie Arnautovic "ein Muster"

"Zu Arnautovic habe ich wirklich keinen Kommentar. Ich habe zu allem in der Welt etwas zu sagen, außer zu Manchester Uniteds Interesse an Marko Arnautovic. Ich habe wirklich nichts zu sagen“, erklärte Gary Neville nach Schlusspfiff bei Sky - und äußerte sich dann doch.

"Falcao, Ibrahimovic, Cavani, Ighalo - wir haben diese verzweifelten Transfers in den letzten acht bis zehn Jahren alle schon gesehen, es ist ein Muster. Ich werde gar nicht mehr wütend, ich möchte es einfach nicht mehr kommentieren“, sagte er.

Anschließend hakte Ex-Man-City-Verteidiger Micah Richards ein: "Was ist mit diesem Verein passiert? Ernsthaft. Arnautovic hat Qualität, aber er ist 33 Jahre alt und spielt in Italien.“ Roy Keane stellte die Frage in den Raum: "Wer trifft diese Entscheidungen überhaupt? Ist es der Coach? Der Sportdirektor? Der Geschäftsführer? Was passiert bei diesem Verein?"

Arnautovic wechselte erst im vergangenen Sommer von Shanghai Port zum FC Bologna. In 34 Partien traf der Wiener 15-mal und zeigte starke Leistungen. Ein Wechsel nach Manchester würde für Arnautovic eine Rückkehr nach England bedeuten, der 102-fache Nationalspieler kickte auf der Insel bereits für Stoke City und West Ham.