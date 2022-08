Manchester United einigt sich mit Juventus Turin auf Ablösesumme für Adrien Rabiot

Manchester United konnte Frenkie de Jong immer noch nicht verpflichten. Nun hat man sich mit Juventus bei Adrien Rabiot geeinigt.

Manchester United befindet sich in Gesprächen mit Juventus Turin bezüglich eines Transfers von Adrien Rabiot. Nach Informationen von GOAL und SPOX haben sich die Red Devils bereits mit dem Verein aus der Serie A über eine Ablösesumme geeinigt. Eine Einigung mit dem Spieler steht noch aus.

Manchester United ist auf der Suche nach einem neuen Mittelfeldspieler. Frenkie de Jong vom FC Barcelona genießt nach wie vor oberste Priorität, dennoch prüft man bei den Red Devils bereits Alternativen für den Fall, dass man den niederländischen Nationalspieler nicht überzeugen, kann Barca zu verlassen.

Rabiot-Beraterin verhandelt mit ManUnited

Rund 18 Millionen Euro stehen als Ablöse für Rabiot im Raum. Nach der Einigung mit Juventus hat Manchester United nun Verhandlungen mit Rabiots Agentin und Mutter Veronique aufgenommen.

Eine Einigung über die persönlichen Konditionen steht noch aus, aber es heißt, dass der Mittelfeldspieler in diesem Sommer Turin verlassen will.

Der 27 Jahre alte französische Nationalspieler stand in der vergangenen Saison regelmäßig in der Startelf von Juve-Trainer Massimiliano Allegri, befindet sich nun aber im letzten Jahr seines Vertrags und hat aus persönlichen Gründen die Vorbereitungs-Tour in die USA verpasst.