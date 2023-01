Manchester United holt wohl Jack Butland als neue Nummer zwei

Manchester United steht offenbar kurz vor der Verpflichtung eines neuen Torwarts. Jack Butland soll auf Leihbasis von Crystal Palace kommen.

WAS IST PASSIERT? Manchester United hat nach dem Abgang von Martin Dubravka offenbar einen neuen Ersatztorwart gefunden. Wie The Athletic berichtet, steht United kurz vor einer Leihe von Jack Butland. Der 29-Jährige, der neunmal das Tor der englischen Nationalmannschaft hütete, absolvierte wegen eines gebrochenen Fingers in der laufenden Saison noch kein Spiel für seinen Klub Crystal Palace.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach dem leihweisen Abschied von Dean Henderson zu Nottingham Forest im Sommer hatte sich United - ebenfalls auf Leihbasis - die Dienste des Slowaken Dubravka von Newcastle United gesichert. Da der 33-Jährige vor der WM-Pause aber nur die Nummer zwei hinter David de Gea war und nur zwei Spiele im Ligapokal absolvierte, brach Newcastle die Leihe ab und beorderte Dubravka zurück. Dadurch musste ManUnited erneut auf dem Transfermarkt aktiv werden.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Butland bestritt in seiner Karriere bislang 87 Premier-League-Spiele für Crystal Palace und Stoke City, weitere 161-mal kam er in der zweitklassigen Championship zum Einsatz. Sein bislang letztes von neun Länderspielen absolvierte er im September 2018 gegen die Schweiz.