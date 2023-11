Absoluter Wunschspieler! Manchester United meldet angeblich Interesse an Benficas 100-Millionen-Verteidiger António Silva an

Der junge Innenverteidiger soll bei den Red Devils die Nummer eins auf der Liste der möglichen Neuzugänge für die kommende Saison sein.

WAS IST PASSIERT? Manchester United will sich konkret um Abwehrspieler António Silva von Benfica bemühen. Das berichtet Sky unter Berufung auf eigene Informationen. Der junge Innenverteidiger sei der "absolute United-Wunschspieler", heißt es.

WAS IST DER HINTERGRUND? In Manchesters Defensive könnte es im kommenden Sommer eine Generalüberholung geben. Ex-Kapitän Harry Maguire sollte bereits vor dieser Saison abgegeben werden, Raphael Varane hat seinem Stammplatz verloren und wurde zuletzt mit einem Transfer zum FC Bayern oder nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht.

Silva gilt als riesiges Talent und ist längst Stammspieler bei Benfica. Der Vertrag des 20-Jährigen läuft noch bis 2027, beinhaltet aber eine festgeschriebene Ablösesumme von 100 Millionen Euro. Laut Sky seien die Red Devils bereit, diese Ausstiegsklausel zu aktivieren, und Benfica rechne damit, dass der Youngster zur nächsten Saison wechselt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Silva wechselte 2016 von Viseu United nach Lissabon. Dort wurde er in Benficas Akademie ausgebildet und schaffte 2022 den Sprung in den Profikader von Roger Schmidt.

Mittlerweile hat er 61 Partien für die erste Mannschaft absolviert und dabei sechs Tore erzielt. Für Portugals Nationalelf lief Silva in sieben Länderspielen auf.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Man United und Silva sind in dieser Woche in der Champions League im Einsatz: Für die Engländer geht es darum, bei Galatasaray das vorzeitige Ausscheiden zu vermeiden.

Und Silvas Benfica greift im Heimspiel gegen Inter nach vier Niederlagen in den ersten vier Begegnungen nach dem letzten Strohhalm zum Verbleib im Europapokal.