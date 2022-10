Manchester United: Wohl Interesse an António Silva von Benfica Lissabon

Manchester United hat wohl einen jungen Innenverteidiger von Benfica Lissabon auf dem Zettel. António Silva gehört zur Stammelf von Roger Schmidt.

Trainer Erik ten Hag hat bei Manchester United auch ein Auge auf die Zukunft - und dabei offenbar einen jungen portugiesischen Innenverteidiger auf dem Radar: António Silva von Benfica Lissabon.

Wie der Mirror berichtet, haben Scouts von Manchester United das 18 Jahre alte Benfica-Eigengewächs am vergangenen Mittwoch beim Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain genau beobachtet.

Manchester United: António Silva steht bei Benfica bis 2027 unter Vertrag

Silva hat sich bei den Adlern in dieser Saison in die Stammformation von Roger Schmidt gespielt. Sein Vertrag beim portugiesischen Traditionsklub ist bis 2027 befristet, soll aber im kommenden Sommer eine Ausstiegsklausel in Höhe von 15 Millionen Euro beinhalten.

Aus diesem Grund, so der Bericht, will Benfica seinen Youngster nun mit einem neuen Vertrag ausstatten.