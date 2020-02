Ex-Manchester-United-Keeper Mark Bosnich: Neuzugang Odion Ighalo "könnte der neue Eric Cantona werden"

Am Deadline Day verpflichtete United überraschenderweise Stürmer Odion Ighalo. Ex-United-Keeper Bosnich traut dem Nigerianer jedoch einiges zu.

Der ehemalige Manchester-United-Keeper Mark Bosnich traut dem Last-Minute-Transfer Odion Ighalo zu, bei den Red Devils für eine Überraschung zu sorgen. Im Gespräch mit Sky Sports verglich er den nigerianischen Stürmer mit dem einstigen United-Star Eric Cantona, der einst in Manchester überraschte: "Wissen Sie, vor langer, langer Zeit, verpflichtete einen gewissen Franzosen, von dem niemand viel erwartet hatte und der sie am Ende zu einer ihrer erfolgreichsten Saisons der Geschichte geschossen hat."

Cantona spielte zwischen 1992 und 1997 für den englischen Rekordmeister und erzielte in diesem Zeitraum in 179 Pflichtspielen 81 Treffer. "Der Junge, der jetzt kam, hat nichts zu verlieren. Niemand erwartet irgendetwas Unglaubliches von ihm, aber sie haben definitiv jemanden in dieser Position gebraucht", erklärte Bosnich mit Blick auf die Neuverpflichtung.

Ex-United-Keeper Bosnich: Ighalo? Musste sein

Der mittlerweile 48-jährige Australier Bosnich könne verstehen, dass manche Leute Ighalo als eine Art Notlösung sehen, "aber aufgrund der Verletzung von Marcus Rashford musste das sein".

Mehr Teams

Der 30-Jährige Angreifer war in der Premier League bereits für den aktiv, für den er in 100 Pflichtspieleinsätzen 40 Mal traf. Im Januar 2017 zog es ihn nach zu CC Yatai, ehe er zwei Jahre später zu SH Shenhua wechselte.

Von dort ist er bis zum Ende der laufenden Spielzeit an United verliehen.