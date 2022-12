Manchester United angeblich an Gladbachs Yann Sommer interessiert

Auch bei der WM überzeugt Yann Sommer wieder - und deshalb ist jetzt Manchester United angeblich hinter dem Torwart aus Gladbach her.

WAS IST PASSIERT? Manchester United ist wohl an einer Verpflichtung von Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach interessiert. Das berichtet die Bild. Bei den Red Devils soll der Schweizer die Nachfolge von David De Gea antreten.

WAS WURDE GESAGT? Gladbach-Manager Roland Virkus machte in dem Blatt klar, dass ein Wechsel nicht kategorisch ausgeschlossen ist. "Wir wägen alles genau ab und sind in jedem Fall vorbereitet", sagte er.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Vertrag des bald 34-jährigen Sommer läuft 2023 aus. Mit einer Verlängerung bei den Fohlen zögert er noch, was internationale Top-Vereine auf den Plan gerufen hat. So soll auch Inter Mailand ein Auge auf Sommer geworfen haben.

Dem Bericht der Bild zufolge wäre auch ein Abschied Sommers aus Gladbach bereits im Januar denkbar.

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Für die Schweiz hat er bislang 79 Länderspiele absolviert und steht mit dem Team aktuell bei der WM im Achtelfinale, wo es gegen Portugal geht.

In der Bundesliga stand er bislang 272-mal zwischen den Pfosten.