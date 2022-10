Manchester United: Gerüchte um Unai Simón von Athletic Club

Bei den Red Devils bahnt sich im Tor eine Wachablösung an: Unai Simón könnte auch hier auf David De Gea folgen.

Manchester United sieht sich offenbar nach einem neuen Torhüter um und die Spur führt dabei nach Spanien. Wie The Athletic schreibt, sei Unai Simón von Athletic Club ein Kandidat für einen Transfer ins Old Trafford im kommenden Sommer. Man habe sich bereits nach der Verfügbarkeit des 25-Jährigen erkundigt, heißt es.

Simón könnte bei ManUnited auf seinen Landsmann David De Gea (31) folgen. Dessen Vertrag läuft im kommenden Sommer aus und Teammanager Erik ten Hag soll nicht davon überzeugt sein, dass der ehemalige Atletico-Keeper langfristig noch die Lösung zwischen den Pfosten der Red Devils ist. Daher sei auch ungewiss, ob der englische Rekordmeister seine Option auf eine Verlängerung des Kontrakts ziehe.

Manchester United: Simón verdrängte De Gea auch in der Nationalelf

Pikant dabei: Simón lief De Gea bereits in der spanischen Nationalmannschaft den Rang ab und ist dort unter Luis Enrique mittlerweile die Nummer eins. Er absolvierte 27 Länderspiele. De Gea steht dagegen nicht einmal im vorläufigen 55-Mann-Kader für die Weltmeisterschaft in Katar.

Simón, der im Frühjahr 2021 auch als neuer Torhüter beim BVB gehandelt wurde, ist vertraglich noch bis 2025 an Bilbao gebunden. In dieser Saison absolvierte er elf Partien für die Basken und kassierte dabei zwölf Gegentore. In vier Partien blieb der Schlussmann ohne Gegentreffer.

Getty Images

Als Alternative bei United zu Simón nennt The Athletic noch den 23-jährigen Diogo Costa vom FC Porto.