Manchester United fragt beim FC Chelsea wohl wegen Marc Cucurella an

Manchester United befindet sich noch auf der Suche nach einem Linksverteidiger und fragt nun wohl beim FC Chelsea für einen Defensivspezialisten an.

WAS IST PASSIERT? Manchester United klopft offenbar beim FC Chelsea bezüglich eines Linksverteidigers an. Laut Fabrizio Romano zeigen die Red Devils Interesse an Marc Cucurella.

WAS IST DER HINTERGRUND? Durch die Verletzungen von Luke Shaw und Tyrell Malacia benötigt United kurzfristigen Ersatz auf der Linksverteidigerposition. Dieser potenzielle Ersatz könnte Cucurella sein, der im vergangenen Sommer für 65 Millionen Euro von Brighton Hove&Albion zu den Blues kam.

WIE GEHT ES WEITER? Konkrete Gespräche oder ein Angebot von Seiten des Teams von Erik ten Hag soll es jedoch noch nicht gegeben haben. Cucurellas Vertrag läuft noch bis 2028, daher strebt Manchester ein Leihgeschäft an.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der Spanier absolvierte in der vergangenen Saison 33 Spiele für die Blues, der 25-Jährige lieferte dabei zwei Vorlagen.