Manchester United und der FC Barcelona erzielen wohl Einigung wegen Frenkie de Jong

Der FC Barcelona und Manchester United haben sich offenbar wegen Frenkie de Jong geeinigt. Der Spieler aber will bleiben.

In den Verhandlungen um Frenkie de Jong haben der FC Barcelona und Manchester United offenbar eine Einigung erzielt. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, steht ein Ablösepaket in Höhe von 75 Millionen Euro plus Bonuszahlungen im Raum. Insgesamt soll sich der Deal auf 85 Millionen Euro belaufen.

Allerdings habe sich an der Einstellung des Spielers nichts geändert. De Jong wolle weiterhin in Barcelona bleiben. Berichten zufolge soll de Jong in der kommenden Saison bei den Katalanen 21 Millionen Euro verdienen, ManUnited bietet angeblich 16 Millionen Euro.

FC Barcelona will Frenkie de Jong wegen Gehaltskosten verkaufen

Aufgrund der wirtschaftlichen Situation und der Gehaltsstruktur im Kader will Barca den Mittelfeldspieler abgeben - es sei denn, dieser wäre zu deutlichen Gehaltseinbußen bereit. Präsident Joan Laporta hat es sich zum Ziel gesetzt, die Gehaltskosten innerhalb des Kaders deutlich zu reduzieren.

Bei Manchester United würde de Jong auf seinen Ex-Trainer Erik ten Hag treffen, mit dem er bei Ajax Amsterdam erfolgreich zusammenarbeitete. Allerdings würde de Jong mit den Red Devils zumindest in der kommenden Saison nicht in der Champions League spielen, weshalb zuletzt auch der FC Chelsea Medienberichten zufolge in das Rennen um den Niederländer eingestiegen sein soll.