Manchester United: Fans regen sich über Aussage von Trainer Ole Gunnar Solskjaer auf

Die Fans von Manchester United haben sich über einen Kommentar ausgelassen, den Trainer Solskjaer nach dem League-Cup-Duell mit Man City von sich gab.

Die Fans des englischen Rekordmeisters haben sich im Internet über einen Kommentar ausgelassen, den Trainer Ole Gunnar Solskjaer nach dem League-Cup-Duell mit von sich gegeben hatte.

Der Norweger hatte nach der 1:3-Hinspielniederlage verraten, dass die hochklassig besetzte Aufstellung der Skyblues ein "Kompliment" für ihn sei. "Wissen Sie, wenn Manchester City im dein Gegner ist und sie dann mit ihrem besten Team antreten, dann heißt das, dass sie uns respektieren", sagte er in einem Interview nach der Begegnung.

Manchester United: Fans genervt von Trainer Solskjaer

Die Anhänger der Red Devils reagierten auf Twitter genervt von dieser Aussage, zumal bei den Citizens unter anderem mit Ederson und Sergio Aguero Schlüsselspieler nicht mit von der Partie waren.

Ole Gunnar Solskjaer on MOTD: ‘When you play Man City in the Carabao Cup and they put their strongest team out, you know you've gone places because that means they respect us.’



A) not even true, no Aguero, Bravo in goal etc



B) uproar if David Moyes had said this as MUFC manager — Daniel Taylor (@DTathletic) January 12, 2020

Ole Gunnar Solskjaer: “When you play against Man City in the Carabao Cup, and they put out their strongest team, you know you’re going places...”



This is one of the worst things I’ve ever seen. They didn’t even have Aguero, Ederson, Jesus, Silva. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/kKme51ZnnF — Devils of United 🔰 (@DevilsOfUnited) January 12, 2020

When you play Man City in a Carabao cup tie and they put their strongest team out you know you're going places because they respect us = Solskjaer



It's a Semi Final

It's a Derby

It's at OT

Aguero and Jesus were on the bench

He's worrying at times — Mark Goldbridge (@markgoldbridge) January 12, 2020

Bei ManUnited ist Solskjaer seit Frühjahr 2019 im Amt, wird derzeit aber immer häufiger unter Beschuss genommen. Der 46-Jährige besitzt im Old Trafford noch einen Vertrag bis 2022.

Im League Cup steht am 29. Januar das Rückspiel der beiden Stadtrivalen an.