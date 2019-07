Manchester United: Eric Bailly verletzt sich im Test gegen Tottenham

Innenverteidiger Eric Bailly von musste im Vorbereitungsspiel gegen Premier-League-Konkurrent (2:1) verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Der Ivorer verletzte sich nur Minuten nach seiner Einwechslung zu Beginn der zweiten Halbzeit, als er einen Schuss von Heung-Min Son abwehrte.

Nach einer kurzen Behandlung musste Bailly aufgrund der Schwere seiner Verletzung vom Feld getragen werden. Über die Ausfallzeit und die genaue Diagnose machten die Red Devils noch keine Angaben. Allerdings musste Bailly das Stadion auf Krücken und mit einer Schiene am Bein verlassen.

Bereits in der Vergangenheit hatte der 25-Jährige mit Knie- und Sprunggelenksverletzungen zu kämpfen. So verpasste Bailly in seinen ersten zwei Spielzeiten nach seinem Wechsel von Villarreal zu United 2016 verletzungsbedingt 35 Partien und hat seitdem Probleme, konstant Leistung zu bringen.

We're forced into a change early in the second half: Axel Tuanzebe is on to replace @EricBailly24, who was stretchered off a short while ago.



Speedy recovery, Eric 🙏#MUFC #MUTOUR 🇨🇳 #ICC2019 pic.twitter.com/UD4mRZBHTv