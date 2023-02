Manchester United: Elon Musk erwägt wohl Kauf der Red Devils

Milliardär Elon Musk will angeblich Manchester United kaufen. Bis Freitag können Interessenten ihre Offerten abgeben.

WAS IST PASSIERT? Elon Musk spielt nach Informationen der Daily Mail mit dem Gedanken seinen Lieblingsklub Manchester United zu kaufen. Die englische Zeitung beruft sich bei ihrer Behauptung auf mehrere nicht genannte Quellen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die aktuellen Eigentümer von Manchester United, die von den Anhängern der Red Devils nicht gemochte Familie Glazier, kündigte im November 2022 an, dass sie "strategische Alternativen" einschließlich eines Verkaufs ausloten würden. Eine Deadline für Offerten soll an diesem Freitag enden.

Der Twitter-, Tesla- und SpaceX-Eigentümer soll die aktuellen Entwicklungen bezüglich eines Verkaufs von Manchester United genauestens beobachten.

WIE GEHT ES WEITER: Der Preis für Manchester United soll zwischen 5,1 bis 6,8 Milliarden Euro betragen. Für Musk, mit einem Vermögen von 178 Milliarden von Forbes als zweitreichstem Mann der Welt eingestuft, wäre ein Kauf der Red Devils also kein Problem.

Bisher sollen laut der Daily Mail Dutzende ihr Interesse an einem Kauf bekundet und Vertraulichkeitsvereinbarungen unterzeichnet, die ihnen Zugang in die Bücher des Klubs gewährleisten, haben. Darunter soll sich auch eine Reihe von Interessenten aus Saudi-Arabien befinden.