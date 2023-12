Manchester United: Donny van de Beek vor Wechsel zu Eintracht Frankfurt?

Bei Manchester United hat er keine Zukunft: Könnte Donny van de Beek demnächst für Eintracht Frankfurt auflaufen?

WAS IST PASSIERT? Verstärkt sich Eintracht Frankfurt im Winter mit Donny van de Beek von Manchester United? Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, befindet sich die SGE im Rennen um den Mittelfeldspieler in der Pole Position, die Klubs befänden sich in fortschreitenden Gesprächen.

Angeblich sei auch der FC Girona daran interessiert gewesen, van de Beek leihweise zu verpflichten. Eine Entscheidung werde in Kürze erwartet.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Niederländer hat in der laufenden Saison erst 21 Pflichtspielminuten für die Red Devils absolviert. "Ich muss bald wieder spielen. Wenn nicht bei ManUnited, dann bei einem anderen Verein", hatte der 26-Jährige Ende November gegenüber dem Mirror erklärt. "Ich verdiene bei United zwar gut, aber Geld ist nicht mein Antrieb."

Zuletzt hatte sich van de Beek angeblich beim FC Barcelona angeboten, um dort den bis Saisonende verletzten Gavi zu vertreten. Sein Vertrag in Manchester läuft noch bis 2025.

WIE GEHT ES WEITER? Das Transferfenster im Winter öffnet am 1. Januar 2024 und bleibt bis zum 1. Februar geöffnet. In dieser Zeit muss eine Entscheidung über van de Beeks Zukunft fallen.