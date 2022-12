Manchester United: Für Diogo Costa vom FC Porto würde wohl hohe Ablöse fällig werden

Manchester United ist an Porto-Keeper Diogo Costa dran. Der FC Porto will seinen Stammtorwart aber nicht im Januar ziehen lassen.

WAS IST PASSIERT? Manchester United muss seine Hoffnungen auf eine baldige Verpflichtung von Torhüter Diogo Costa vom FC Porto im Januar-Transferfenster offenbar begraben. Laut der portugiesischen Zeitung Correio da Manha darf Costa den portugiesischen Top-Klub nicht mitten in der Saison verlassen. Zudem müssten die Red Devils bei einem Wechsel im Sommer Costas volle Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro zahlen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Costa gilt als möglicher Ersatz für David de Gea. Der Vertrag des Spaniers läuft nach dieser Saison aus. Obwohl man davon ausgeht, dass United von einer einjährigen Verlängerungsklausel Gebrauch machen wird, scheinen die Tage von de Gea als Nummer eins aber gezählt.

Zuletzt gab es auch Gerüchte, dass Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach in den Fokus von Manchester United gerückt ist.

BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der in der Schweiz geborene Costa entstammt der Jugend des FC Porto. Der 23-Jährige war eine Schlüsselfigur bei Portugals Einzug ins WM-Viertelfinale. In fünf Spielen kassierte er sechs Gegentore, spielte einmal zu Null. Für den FC Porto stand er in dieser Saison in 19 Spielen zwischen den Pfosten, ganze neunmal hielt er die Null.