Bericht: Manchester United kurz vor Transfer von Swansea-Talent Daniel James

Die Zeichen bei den Red Devils stehen auf Umbruch. Mit Daniel James soll nun der erste Transfer für die kommende Saison finalisiert werden.

Der englische Rekordmeister steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Swansea-Angreifer Daniel James. Das berichtet Sky Sports.

Erlebe die Premier League live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Dem Bericht zufolge soll der zweifache walisische Nationalspieler für eine Ablöse in Höhe von umgerechnet rund 17,5 Millionen Euro von den Swans zu den Red Devils wechseln.

ManUnited: Daniel James steht bis 2020 bei Swansea unter Vertrag

In der laufenden Saison sorgte der 21-Jährige, der in der Offensive flexibel einsetzbar ist, in der für Furore und brachte es wettbewerbsübergreifend auf 15 Scorerpunkte (fünf Tore, zehn Assists).

James war einst im Sommer 2014 von Hull City in die U18-Auswahl Swanseas gewechselt und gehört seit Beginn der aktuellen Saison dem Profikader an. Sein Vertrag läuft noch bis 2020.