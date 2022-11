Manchester United: Wayne Rooney kritisiert Cristiano Ronaldo für "nicht akzeptables" Verhalten

Cristiano Ronaldo sorgte bei Manchester United in dieser Saison immer wieder für Schlagzeilen. Nun hagelt es Kritik von Wayne Rooney.

WAS IST PASSIERT? Manchester Uniteds Ikone Wayne Rooney hat Cristiano Ronaldo für dessen Verhalten im Laufe der aktuellen Saison scharf kritisiert. Der Portugiese, fordert Rooney, solle die Situation annehmen und kein Störfaktor im Team sein.

WAS WURDE GESAGT? "Er und [Lionel] Messi sind wohl die beiden besten Spieler aller Zeiten, man kann das so oder so sehen. Aber ich denke einfach, dass die Dinge, die er seit Beginn der Saison getan hat, für Manchester United nicht akzeptabel sind", sagte Rooney bei talkSPORT und meinte weiter: "Das ist eine Ablenkung, die Manchester United im Moment nicht gebrauchen kann. Cristiano sollte einfach seinen Kopf einziehen und arbeiten und bereit sein zu spielen, wenn der Trainer ihn braucht. Wenn er das tut, wird er eine Bereicherung sein, wenn nicht, wird er eine unerwünschte Ablenkung sein."

WAS IST DER HINTERGRUND? Ronaldo wollte United im Sommer verlassen, fand allerdings trotz großer Anstrengungen von Berater Jorge Mendes keinen neuen Klub. Zwar gehört er unter Trainer Erik ten Hag weiterhin zum Kader und kommt auch zu vielen Einsätzen, zwischenzeitlich fand er sich aber auch auf der Bank wieder.

Mitte Oktober im Spiel gegen Tottenham (2:0) hatte der Portugiese dann für einen Eklat gesorgt und bereits vor Spielende die Kabine aufgesucht, nachdem ihn ten Hag nicht eingewechselt hatte. Daraufhin suspendierte der Klub seinen Superstar für die Partie gegen den FC Chelsea. Ronaldo äußerte sich daraufhin nur in den Sozialen Netzwerken, allerdings verzichtete er dabei auf eine Entschuldigung.

WIE GEHT ES WEITER? Zuletzt gab es verschiedene Berichte über einen möglichen Abschied von Ronaldo. Sein Vertrag in Manchester läuft im kommenden Sommer aus, aber auch ein Transfer bereits im Winter erscheint möglich. Zunächst aber steht für den 37-Jährigen mit der portugiesischen Nationalmannschaft die WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) auf dem Programm.