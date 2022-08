Manchester United: Casemiro bekommt die Nummer 18

Casemiro wurde bei Manchester United nun offiziell mit einer Rückennummer ausgestattet - und tritt in Paul Scholes' große Fußstapfen.

Casemiro tritt bei Manchester United in große Fußstapfen: Sei Freitag ist bekannt, dass der brasilianische Mittelfeldspieler bei seinem neuem Arbeitgeber die Rückennummer 18 erhalten wird.

In der vergangenen Spielzeit trug noch Bruno Fernandes ebenjene Nummer, dieser wechselte im Sommer aber und läuft inzwischen mit der 8 auf. Blickt man auf die Historie der Nummer 18, sticht in Manchester aber vor allem ein Name heraus: Paul Scholes.

Casemiro: Paul Scholes hatte einst die Nummer 18

Mit Scholes hatte nämlich in der Vergangenheit eine absolute United-Legende die Nummer 18. Von 1996 bis 2011 spielte der Engländer im zentralen Mittelfeld erfolgreich für United und gewann unter anderem zweimal die Champions League.

Casemiro hingegen lief bei Real Madrid zuletzt mit der Nummer 14 auf - gut möglich, dass er sich nun bewusst für die 18 entschieden hat.

Der brasilianische Nationalspieler wechselte für rund 70 Millionen Euro nach Manchester und unterschrieb dort einen Vertrag bis 2026 mit der Option auf ein weiteres Jahr.