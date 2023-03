Manchester United angeblich an BVB-Wunschspieler Mohammed Kudus von Ajax Amsterdam dran

Mit seinen Leistungen hat sich Mohammed Kudus nicht nur beim BVB auf den Wunschzettel gespielt. Auch sein Ex-Trainer ist scharf auf den Ghanaer.

WAS IST PASSIERT? Manchester United will angeblich im Sommer für die Offensive Mohammed Kudus von Ajax Amsterdam holen, wenn es den Red Devils nicht gelingt, eines der beiden großen Transferziele Harry Kane (Tottenham) und Victor Osimhen (Napoli) zu kaufen. Das berichtet die englische Zeitung Manchester Evening News.

WAS IST DER HINTERGRUND? Kudus glänzte bei der WM, als er für Ghana in den drei Gruppenspielen zwei Tore machte. Bei Ajax hat er bereits unter dem aktuellen United-Coach Erik ten Hag gespielt, der nun angeblich seinen Ex-Schützling erneut trainieren will. Bereits im Wintertransferfenster hatte es das Gerücht gegeben, dass United Kudus sofort will.

Auch Borussia Dortmund wurde schonmit dem Mittelfeldspieler in Verbindung gebracht, dessen Marktwert wohl nur bei 15 Millionen Euro liegt. Im Vergleich mit Kane und Osimhen wäre er damit die deutlich günstigere Alternative.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Kudus ging 2018 aus Ghana zum FC Nordsjaelland nach Dänemark. Zwei Jahre später zahlte Ajax für ihn für neun Millionen Euro Ablöse.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der aktuellen Eredivisie-Saison kommt Kudus auf neun Tore in 22 Duellen. In der Champions League sammelte er starke sechs Scorerpunkte (vier Tore, zwei Assists) in den Gruppenspielen.