Der englische Rekordmeister hat sich mit Lissabon auf einen Transfer von Bruno Fernandes verständigt. Der portugiesische Nationalspieler kommt für eine Ablösesumme in Höhe von rund 55 Millionen Euro von Sporting Lissabon.

Die Red Devils verkündeten den Transfer des offensiven Mittelfeldspielers am Mittwoch auf ihrer offiziellen Webseite. Man habe sich mit Sporting geeinigt, der Transfer sei vorbehaltlich einer Einigung mit dem Spieler und dessen Medizincheck fix. Sporting twitterte ein Abschiedsvideo für Fernandes.

Wie Sporting zudem mitteilte, kann die Ablöse für den 25-Jährigen durch Bonuszahlungen und Vertragsklauseln letztlich auf bis zu 80 Millionen Euro ansteigen.

“Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them".



Obrigado Capitão. Para sempre Leão 🦁 pic.twitter.com/L7JqXs6RbT