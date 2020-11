Manchester United – Fünftes Auswärtstor in Folge: Fernandes zieht mit van Nistelrooy, van Persie und Ibrahimovic gleich

Offensivspieler Bruno Fernandes hat beim 3:2-Erfolg von gegen den bereits im fünften Auswärtsspiel in Folge ein Tor erzielt. Vorher gelang dieses Kunststück bei den Red Devils nur Ruud van Nistelrooy, Robin van Persie und Zlatan Ibrahimovic.

Beim Sieg gegen die Saints war das Team von Ole Gunnar Solskjaer mit einem 0:2-Rückstand in die Kabine gegangen. In der 59. Minute brachte Fernandes eine Flanke des eingewechselten Neuzugang Edinson Cavani per Flachschuss im gegnerischen Tor unter und läutete damit die Aufholjagd Uniteds ein.

Der Vorlagengeber aus stellte dabei ebenfalls einen vereinsinternen Rekord ein. So erzielte Cavani selbst in der 74. Minute den 2:2-Ausgleich und besorgte in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer.

2002 - Edinson Cavani is only the second player to both score and assist a goal after coming on as a substitute in an away Premier League for Manchester United, after Ruud van Nistelrooy against Charlton in September 2002. Saviour. pic.twitter.com/c57Csq51pI