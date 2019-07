Manchester United - Berater Raiola: "Paul Pogba hat nichts falsch gemacht"

Paul Pogba möchte Manchester United noch in diesem Sommer verlassen und muss dafür viel Kritik einstecken. Sein Berater verteidigt ihn.

Berater Mino Raiola von Manchester Uniteds Superstar Paul Pogba hat seinen Schützling und dessen Wechselpläne verteidigt. Der Weltmeister hatte über Raiola in der vergangenen Woche verlautbaren lassen, dass er im Sommer trotz eines bis 2021 gültigen Vertrags wechseln möchte. Das brachte dem Mittelfeldspieler viel Kritik ein.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

"Der Spieler hat nichts falsch gemacht", so Raiola in einem Interview mit talkSPORT. Weiter erklärte der Agent: "Er war immer und durchwegs respektvoll und professionell." So soll Pogba bereits vor langer Zeit seine Wechselabsicht gegenüber den Verantwortlichen bei den Red Devils erklärt haben .

Mino Raiola über Kritik an Paul Pogba: "Eine Schande"

"Der Klub kennt sein Gefühl schon seit geraumer Zeit", sagte Raiola. Außerdem ging der Italiener auf die Kritiker Pogbas sein. "Es ist eine Schande, dass andere Leute nur kritisieren wollen, ohne die richtigen Informationen zu haben. Und es tut mir auch leid, dass der Klub dagegen nicht Position ergreift." Zuletzt kritisierte unter anderem der ehemalige United-Stürmer Louis Saha Pogbas Verhalten.

Pogba postete derweil unter anderem Bilder aus dem Urlaub, während in Manchester bereits die Saisonvorbereitung begonnen hat. Möglicherweise könnte der Mittelfeldspieler sogar die -Tour der Red Devils verpassen.

Pogba stammt aus der Jugend-Akademie Uniteds und kehrte 2016 für 105 Millionen von nach zurück. Nach drei Jahren beim englischen Rekordchampion hat der Weltmeister von 2018 offenbar genug. Neben Real Madrid soll auch Juventus an seiner Verpflichtung interessiert sein.