Gegen die Bayern: Als Jaap Stam in einem Benefizspiel so richtig zur Sache ging

Jaap Stamp galt bei Manchester United als herausragender Verteidiger. Doch dann wurde ihm ausgerechnet ein Buch zum Verhängnis.

In drei Saisons für Manchester United half Jaap Stam den Red Devils, drei Premier League-Titel, einen FA Cup und die Champions League zu gewinnen - er ging als überragender Verteidiger in die Vereinsgeschichte ein. Er spielte eine entscheidende Rolle, als United 1999 nach einem dramatischen Comeback-Sieg gegen die Bayern Champions-League-Sieger wurde.

In einem Benefizspiel lief Stam dann 20 Jahre später erneut gegen die Bayern auf. Das dabei eingenommene Geld wurde damals für die Stiftung der Red Devils gespendet. So schön solch ein Spiel auch sein kann - Stam war über die 90 Minuten rücksichtslos und ging in die Zweikämpfe, als ginge es erneut um den Henkelpott.

Stam geht gegen die Bayern richtig zur Sache

Stam ging gegen die Bayern richtig zur Sache. Unter anderem Ivica Olic sollte darunter leiden und wurde von dem Niederländer gleich mal abgeräumt.

Und auch in der zweiten Hälfte ging der Verteidiger brutal in die Zweikämpfe - dass es hierbei um einen guten Zweck ging, schien Stam bis dahin schon lange vergessen zu haben. Im folgenden Video zeigt Stam, wer der Herr im Haus ist:

United gewann das Spiel gegen die Bayern mit 5:0, wobei Stam natürlich großen Anteil daran hatte, dass der englische Rekordmeister die Null hielt.

Stam-Abschied von United mit fadem Beigeschmack

Nach der glorreichen Stam-Ära bei Manchester United ging es für den Verteidiger zu Lazio Rom. Dass eine Zeit bei United überhaupt ein Ende fand, hatte auch mit seinem veröffentlichten Buch "Head to Head" zu tun.

"Anfangs hatte Ferguson mir gesagt, ich solle mir keine Sorgen machen, aber am Mittwoch – dem Morgen des Spiels – wurde mir mitgeteilt, dass ich mich am nächsten Tag zu Gesprächen bei ihm melden soll, weil er über einiges nicht glücklich war" erzählte Stam. Und weiter: "Nach dem Spiel bin ich nach Hause gefahren und habe mich am nächsten Morgen um 8 Uhr gemeldet, weil ich die Sache unbedingt klären wollte. Ich sagte: 'Du weißt, was in dem Buch steht – nichts Schlimmes.' Aber er behauptete, er sei nicht glücklich."

Stam war fassungslos und führt weiter aus: "Eine Woche später wurde ich für ein Spiel gegen Blackburn außen vor gelassen. An dem Tag rief er mich an, um mir zu sagen, dass ich wegen des Buchkrams nicht in seinem Kader sei." Schnell wurde ihm dann mitgeteilt, dass der Verein ein Angebot von Lazio Rom angenommen habe - und Stam wechselte nach Italien. Sein Standing reicht dennoch aus, um bei Benefizspielen für United auflaufen zu dürfen und ordentlich in die Zweikämpfe zu gehen.