Manchester United ist offenbar an Leverkusens Jeremie Frimpong dran

Bayer Leverkusen winkt ein Riesen-Gewinn für den Fall, dass die Werkself Jeremie Frimpong an Manchester United abgeben kann.

WAS IST PASSIERT? Manchester United ist angeblich an Jeremie Frimpong von Bayer Leverkusen stark interessiert. Das berichtet Sky. Demnach hätten erste Gespräche zwischen den Red Devils und der Berater-Agentur des Niederländers bereits stattgefunden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Leverkusen präsentierte am Montag mit dem Brasilianer Arthur einen weiteren Rechtsverteidiger, der mit einem Vertrag bis 2028 ausgestattet wurde. Das deutet darauf hin, dass Frimpong durchaus ziehen gelassen werden könnte, wenn ein ordentliches Angebot für den 22-Jährigen in Leverkusen vorliegt.

Dem Bericht zufolge will Bayer mindestens 40 Millionen Euro für Frimpong haben.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Leverkusen hatte Frimpong vor rund zwei Jahren für elf Millionen Euro von Celtic aus Glasgow verpflichtet. Sollte es mit dem Weiterverkauf an United für 40 Millionen Euro klappen, würde sich der Transfergewinn für den Bundesligisten auf 29 Millionen Euro belaufen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Frimpong kommt in der laufenden Bundesliga-Saison auf starke acht Tore und fünf Vorlagen in 26 Partien.

Für die Niederlande hat er noch kein Länderspiel gemacht.