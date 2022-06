Manchester United: Antony will wieder unter Erik ten Hag spielen

Antony von Ajax Amsterdam strebt einen Wechsel zu Manchester United an. Dort ist bereits sein langjähriger Coach bei Ajax im Amt.

Bei Manchester United bahnt sich der erste prominente Neuzugang an: Nach Informationen von GOAL und SPOX ist der Brasilianer Antony fest dazu entschlossen, Ajax Amsterdam zu verlassen und zu den Red Devils zu wechseln.

Ein wichtiger Faktor bei diesem Schritt ist der neue United-Trainer Erik ten Hag. Unter ihm spielte der Flügelstürmer in den beiden vergangenen Jahren - und will das auch in der nahen Zukunft machen.

Manchester United: Fünf Neuzugänge geplant

Der Premier-League-Klub hat bereits informelle Gespräche mit dem 22-Jährigen über einen Wechsel geführt, aber Ajax noch kein Angebot unterbreitet. Ten Hag ist ein großer Bewunderer von Antony und hat ihn bei einem Transfergipfel mit Fußballdirektor John Murtough in Amsterdam im vergangenen Monat als Ziel genannt.

Bei Antony will es Manchester United in diesem Sommer aber nicht belassen. Ten Hag plant, fünf neue Spieler zu holen. Im Gespräch sind unter anderem Frenkie de Jong vom FC Barcelona, Christian Eriksen vom FC Brentford, Denzel Dumfries von Inter Mailand und Lisandro Martinez von Ajax Amsterdam.