Manchester United: Antony vor Rückkehr nach England und Zusammenarbeit mit Polizei

Manchester Uniteds Flügelspieler Antony wird nach England zurückkehren, um mit der Polizei über die Vorwürfe der häuslichen Gewalt zu sprechen.

WAS IST PASSIERT? Antony von Manchester United wird angeblich in absehbarer Zeit aus Brasilien nach England zurückfliegen, um dort mit der Polizei angesichts der Vorwürfe der häuslichen Gewalt gegen ihn zusammenzuarbeiten. Das berichtet The Sun.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der brasilianische Nationalspieler wurde nach Gewalt-Vorwürfen seiner Ex-Freundin Gabriela Cavalin von seinem Klub auf unbestimmte Zeit freigestellt.

Cavalin hat Antony zwei verschiedene Übergriffe vorgeworfen, während weitere Anschuldigungen von zwei weiteren Frauen, Rayssa de Freitas und Ingrid Lana, erhoben wurden.

Die Ereignisse mit Cavalin und Antony werden derzeit von der Polizei sowohl in São Paulo als auch in Manchester untersucht.

WIE GEHT ES WEITER? Antony hat stets seine Unschuld beteuert und behauptet, dass alle Begegnungen mit den betroffenen Frauen einvernehmlich waren. Im Sun-Bericht wird eine Quelle zitiert, die behauptet, der Spieler sei bereit, der Polizei sein Handy zu übergeben, falls dies erforderlich sei.