Manchester United erhöht offenbar Angebot für Ajax-Star Antony

Manchester United legt im Werben um Antony noch einmal nach und bietet nun insgesamt wohl 100 Millionen Euro.

Manchester United legt im Werben um Offensivstar Antony von Ajax Amsterdam offenbar noch einmal nach. Einem Bericht von Foot Mercato zufolge bereitet der englische Großklub ein weiteres Angebot für den 22 Jahre alten Brasilianer vor, das ein Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro umfassen soll.

Diese Summe soll sich aus einer Sockelablöse in Höhe von 80 Millionen Euro sowie Boni in Höhe von 20 Millionen Euro zusammensetzen. Die Offerte, so heißt es in dem Bericht, könnte dazu führen, dass Ajax seine Zustimmung für einen Transfer gibt.

Manchester United will Antony: Streikt der Brasilianer?

Erhöht wird der Druck auf den niederländischen Rekordmeister durch einen möglichen Streik Antonys. Der neunmalige brasilianische Nationalspieler war laut Telegraaf am Freitag aus unbekannten Gründen nicht zum Training erschienen, für das Ligaspiel am Sonntag bei Sparta Rotterdam steht er offenbar nicht im Kader. Zuvor hatte Ajax ein Angebot von United in Höhe von 80 Millionen Euro abgelehnt.

Antony war 2020 vom FC São Paulo nach Amsterdam gewechselt und hat sich seither zu einem der begehrtesten Offensivspieler Europas entwickelt. Für Ajax kam er in bislang 82 Spielen auf 24 Tore und 22 Vorlagen.

Nach einer Flut von Abgängen in diesem Sommer - unter anderem verließen Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui, Lisandro Martínez und Sébastien Haller den Verein -, wollte Ajax zumindest Antony behalten, zumal er sich jüngst bereits wieder in herausragender Form zeigte. Allerdings sondiere der Klub bereits den Markt nach Alternativen. Genannt werden bei Foot Mercato etwa Justin Kluivert und Ex-Ajax-Profi Hakim Ziyech.