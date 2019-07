Manchester United: Andreas Pereira verlängert bis 2023

Andreas Pereira verlängert bei Manchester United bis 2023. Der Mittelfeldakteur ist schon seit der Jugend Teil des Klubs aus Nordengland.

hat den Vertrag von Mittelfeldspieler Andreas Pereira bis 2023 verlängert. Das verkündeten die Red Devils am Freitag auf ihrer Vereinshomepage. Das neue Arbeitspapier des Brasilianers enthält zudem eine Option auf eine weitere Saison beim Sechsten der vergangenen Premier-League-Spielzeit.

Gegenüber den Vereinsmedien sagte Pereira: "Ich habe so viel Zeit in Manchester verbracht, dass ich diese Stadt und diesen Klub mittlerweile als mein Zuhause ansehe und ich bin extrem glücklich, meine Karriere hier fortzusetzen." Außerdem äußerte er sich zufrieden über seinen Trainer Ole Gunnar Solskjaer.

Andreas Pereira: Red Devil seit der U17

"Der Trainer hat mir großes Vertrauen entgegengebracht und ich kann es nicht abwarten, die neue Saison unter ihm zu beginnen", so der 23-Jährige. Auch Solskjaer zeigte sich glücklich über die Verlängerung. "Andreas ist ein weiterer Spieler, den wir aus unserer Akademie hervorgebracht haben und der versteht, was es bedeutet, für Manchester United zu spielen", erklärte der Norweger.

Darüber hinaus lobte er besonders die gute Mentalität von Pereira. "Andreas ist mit seiner Energie und seiner harten Arbeit m Mittelfeld zu einem wichtigen Mitglied unseres Teams geworden. Er arbeitet ohne Unterbrechung jeden Tag im Training, hat einen großartigen Charakter und weiß, was er zu tun hat, um sich hier weiterzuentwickeln", so Solskjaer.

Bereits 2012 wechselte Pereira von der in die United-Akademie und setzte sich dort nach zwei Leihen zum und zum FC Granada im Profiteam durch. In der abgelaufenen Saison kam er auf zwei Torbeteiligungen in 23 Spielen für die Nordengländer.