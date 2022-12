Manchester United zieht offenbar Álvaro Morata als Ersatz für Cristiano Ronaldo in Betracht

Manchester United beschäftigt sich offenbar mit einem Transfer von Álvaro Morata. Der Spanier könnte den Platz von Cristiano Ronaldo einnehmen.

WAS IST PASSIERT? Manchester United zieht offenbar einen Transfer von Stürmer Álvaro Morata von Atlético Madrid in Betracht. Laut der spanischen Zeitung AS gehört der 30-Jährige zu den Kandidaten, um den durch den Abschied von Cristiano Ronaldo frei gewordenen Platz im Kader der Red Devils einzunehmen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach dem geräuschvollen Abgang des portugiesischen Superstars sucht United einen neuen Angreifer, aktuell steht einzig Anthon Martial als reinrassiger Mittelstürmer im Kader. Auch Marcus Rashford kann im Sturmzentrum spielen, kommt bei Erik ten Hag aber meist über den Flügel.

Ein Transfer von Wunschspieler Cody Gakpo scheiterte auch an den finanziellen Rahmenbedingungen, wodurch klar ist, dass United eine kostengünstige Lösung anstrebt. Laut dem Bericht komme daher auch kein Kauf von Morata in Betracht, sondern nur eine Leihe.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Morata kommt in der laufenden Saison für die Rojiblancos auf fünf Tore in 20 Spielen. Bei der WM in Katar traf der Spanier in allen drei Gruppenspielen, darunter auch das 1:1 gegen Deutschland. Morata kennt die Premier League aus seiner Zeit beim FC Chelsea gut, für die Blues erzielte er zwischen Sommer 2017 und Januar 2019 in 72 Spielen 24 Treffer. Zudem lief er bereits für Real Madrid und Juventus Turin auf. Insgesamt spülte er seinen Klubs im Laufe seiner Karriere knapp 190 Millionen Euro an Ablösesummen in die Kassen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images