Wer zeigt / überträgt heute Manchester City bei West Ham? Die Übertragung der Premier League im TV und LIVE-STREAM

Der 37. Spieltag ist in vollem Gange, auch Manchester City kommt heute zum Zug: Die Citizens könnte für eine Vorentscheidung im Rennen um die Meisterschaft machen, heute müssen Pep Guardiola und Co. zu West Ham United. Anpfiff im London Stadium ist um 15 Uhr deutscher Zeit.

Drei Punkte Vorsprung hat Manchester City (89) aktuell auf den FC Liverpool (86) - bei noch zwei verbleibenden Spielen. Sollte Manchester City heute also mehr Punkte holen als das Team von Jürgen Klopp am Dienstag in Southampton, sind Ilkay Gündogan und seine Mannschaft Meister!

Der heutige Gegner hat es aber in sich und könnte ein ungemütlicher Stolperstein werden: West Ham United ist nicht ohne Grund Siebter der Premier League und bis in das Halbfinale der Europa League gekommen. Dort schieden die Hammers bekanntlich gegen Eintracht Frankfurt aus, trotzdem sollte sich City auf etwas gefasst machen.

West Ham hat vier der vergangenen fünf Spiele verloren - kann Manchester City das im Titelkampf für sich nutzen? GOAL erklärt, wie das Topspiel übertragen wird.

Wer zeigt / überträgt heute die Premier League? West Ham United gegen Manchester City im Überblick

Begegnung West Ham United vs. Manchester City Wettbewerb Premier League | 37. Spieltag Datum Sonntag | 15. Mai 2022 Anpfiff 15 Uhr deutsche Zeit 14 Uhr Ortszeit Ort London Stadium | London | England Bilanz (99 Spiele in der Premier League) 32 Siege West Ham United 16 Unentschieden 51 Siege Manchester City Schiedsrichter Anthony Taylor | England

Getty Images

Wer zeigt / überträgt heute West Ham United gegen Manchester City LIVE im TV? Die Premier League im Fernsehen sehen - so geht's!

Der Titel muss bei City her: Durch das spektakuläre Ausscheiden gegen Karim Benzema und Real Madrid in der Champions League ist der Gewinneines großen internationalen Titels um mindestens ein Jahr vertagt worden - immerhin will man in der Premier League zeigen, wer dort die Nase vorn hat.

Ein Sieg heute wäre immens wichtig, so kann Liverpool den Titel aufgrund des schlechteren Torverhältnisses kaum noch erringen. Kein Wunder also, dass viele Fans heute zuschauen wollen, wen City bei West Ham den Sack zumachen will - doch wer überträgt die Premier League im TV?

Wer zeigt / überträgt heute Manchester City bei West Ham? Die TV-Übertragung der Premier League - so geht's!

Für Fußballfans sind es verwirrende und schwierige Zeiten: Zahlreiche verschiedene Anbieter übertragen den Lieblingssport im TV und im LIVE-STREAM, es gibt mittlerweile gefühlt mehr Anbieter als Wettbewerbe. Immerhin: Anhänger:innen der Premier League dürfen sich glücklich schätzen, in Deutschland gibt es hier nur einen einzigen richtigen Sender, um das englische Oberhaus zu verfolgen!

Dieser Sender ist kein geringerer als Sky! Das Privatunternehmen aus der Nähe von München zeigt seit ein paar Jährchen schon die Premier League im TV. Zuvor lagen die Rechte bei DAZN, doch der beliebte Streamingdienst konnte die Übertragungslizenzen nicht weiter für sich behaupten.

Premier League kostenlos? So überträgt Sky heute West Ham United gegen Manchester City

Sky überträgt also die Premier League, dass gefällt vielen Fans nicht. Sky ist ein Pay-TV und daher nicht kostenlos zu sehen, man muss bezahlen. Ihr müsst nämlich ein Paket buchen, um Sky im linearen TV zu empfangen. Daraufhin bekommt ihr den Sky Q Receiver, welcher es euch unter anderem ermöglicht, die Premier League zu empfangen.

Es gibt mehrere Pakete bei Sky im Angebot, die sich inhaltlich unterscheiden. Das "Bundesliga"-Paket zeigt alle Spiele der 2. Bundesliga und zusätzlich alle Partien der Bundesliga am Samstag. Wollt ihr aber die Premier League und das Duell West Ham - Manchester City sehen, benötigt ihr das Sport-Paket, wo auch Wimbledon, Formel 1 und DFB-Pokal enthalten sind. Mehr Informationen dazu gibt es hier.

Manchester City ist zu Gast in London: So zeigt Sky heute das Topspiel der Premier League

Begegnung : West Ham United vs. Manchester City

: West Ham United vs. Manchester City Sender :

: Sky Sport 1 (HD)

Beginn der Übertragung : 14.30 Uhr

: 14.30 Uhr Anpfiff : 15.00 Uhr

: 15.00 Uhr Kommentator: Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld

Getty Images

Wer zeigt / überträgt heute die Premier League im LIVE-STREAM? West Ham United - Manchester City im Internet sehen

Sky zeigt in dieser Saison alle Spiele der Premier League exklusiv im TV - sehr zur Freude von vielen Fans. Aber wie läuft es ab, wenn man keinen Fernseher hat und die Spiele im Internet sehen will? Dafür hat Sky zwei Plattformen ins Leben gerufen: Sky Go und das Sky Ticket.

West Ham United - Manchester City heute im LIVE-STREAM sehen: Das ist Sky Go!

Wir schauen uns als Erstes Sky Go an: Hiermit wurde eine Plattform für Fans geschaffen, die schon ein Paket bei Sky gebucht haben. Mit Sky Go könnt ihr das Paket, welches ihr sonst auf dem Fernseher sehen würdet, auch streamen. Ihr könnt also das City-Spiel heute, wenn ihr wollt, in der Bahn oder im Büro verfolgen und seid nicht an eurem Fernseher gefesselt.

Die zweite Möglichkeit ist das Sky Ticket. Das könnt ihr buchen, wenn ihr noch kein Paket im TV gebucht habt. Dabei seid ihr hiermit wesentlich flexibler, da ihr auch Abos abschließen könnt, die monatlich kündbar sind - es lohnt sich zumindest mal einen Blick auf die Konditionen!

Die kostenlosen Apps für Handy, Tablet, PC und Co. von Sky: So streamt ihr heute die Premier League LIVE im Internet

Wer überträgt heute die Premier League? Die Aufstellungen von West Ham United und von Manchester City

Etwa eine Stunde von Anpfiff, also gegen 14 Uhr deutscher Zeit, geben die beiden Vereine die offiziellen Aufstellungen der Trainer bekannt, wir tragen diese daraufhin hier ein.

Manchester City bei West Ham United: Die Übertragung der Premier League heute im Überblick

TV Sky Sport 1 (HD) LIVE-STREAM Sky Go Sky Ticket LIVE-TICKER GOAL Highlights YouTube