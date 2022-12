Manchester City strebt offenbar Transfer von Máximo Perrone an

Mit Julián Álvarez hat Manchester City ziemlich gute Erfahrungen gemacht. Nun sind die Skyblues offenbar am nächsten Argentinier dran.

WAS IST PASSIERT? Manchester City beschäftigt sich offenbar ernsthaft mit einem Transfer von Argentinien-Talent Máximo Perrone. Das berichtet Transferguru Fabrizio Romano. Demnach wolle City die Ausstiegsklausel in Höhe von 7,5 Millionen Euro für den 19-Jährigen ziehen, der aktuell in seiner Heimat bei Vélez Sarsfield unter Vertrag steht.

WAS IST DER HINTERGRUND? Mit talentierten Argentiniern hatte der englische Meister zuletzt gute Erfahrungen gemacht, Stichwort Julián Álvarez. Der Angreifer kam im Sommer von River Plate und wurde mit der Albiceleste zuletzt Weltmeister. Perrone wäre allerdings keine Konkurrenz für seinen Landsmann, stattdessen ist der potenzielle Neuzugang im defensiven Mittelfeld beheimatet.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Trotz seines jungen Alters ist Perrone bereits unumstrittener Stammspieler bei den Profis, im zu Ende gehenden Kalenderjahr bestritt er 33 Spiele und war an fünf Toren beteiligt. In Argentinien gilt Perrone als eines der größten Mittelfeldtalente.

DIE BILDER ZUR NEWS:

@Velez