Manchester City holt Spanien-Talent Pedro Porro vom FC Girona, direkte Ausleihe geplant

Am Mittwoch holte Manchester City Juve-Ass Joao Cancelo, am Donnerstag folgte der nächste Mann für die rechte Außenbahn.

El Manchester City fitxa Pedro Porro



✅El jugador, de 19 anys, deixarà Montilivi després de dues temporades en que ha passat del Juvenil al primer equip i ha arribat a ser internacional.



+ info a https://t.co/AIk7NDQz58#GràciesPedro @ManCityCatala pic.twitter.com/mnfhQcFSzx — Girona FC (@GironaFC) 8. August 2019

Premier-League-Meister hat am Deadline Day den spanischen Junioren-Nationalspieler Pedro Porro vom FC verpflichtet. Dies teilte Girona am Donnerstag offiziell via Twitter mit. Über die Höhe der Ablöse ist offiziell nichts bekannt. Verschiedene Medien berichten, sie liege bei etwa zwölf Millionen Euro.

Der 19-Jährige unterschrieb einen bis 2024 datierten Vertrag. Er wird die kommende Saison aber mutmaßlich nicht im Starensemble Pep Guardiolas bestreiten, sondern direkt wieder zurück nach verliehen. Gemäß Mundo Deportivo soll er die nächste Spielzeit bei bestreiten. Für jenen Klub spielte er bereits bis 2017, ehe er nach Girona wechselte. Eine offizielle Bestätigung durch City steht noch aus.

Manchester City: Pedro Porro war Stammspieler beim FC Girona

Porro, der zwei Einsätze für die U21 absolviert hat, gilt in Spanien als großes Talent auf der rechten Außenbahn. Der Außenverteidiger ist flexibel einsetzbar und kann auch im Mittelfeld aufgeboten werden.

In der letzten Saison bestritt er für -Absteiger Girona 34 Pflichtspiele, in denen ihm ein Tor und vier Assists gelangen.