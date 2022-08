Manchester City: Wird Stuttgarts Borna Sosa die Alternative zu Marc Cucurella?

Manchester City tut sich bei Wunschspieler Marc Cucurella weiter schwer. Wird Stuttgarts Borna Sosa die Alternative?

Auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger könnte der englische Meister Manchester City womöglich in der Bundesliga fündig werden. Diversen Berichten zufolge ist Borna Sosa vom VfB Stuttgart eine Alternative für die Citizens, sollte der Transfer von Wunschspieler Marc Cucurella nicht klappen. So sei Sosa in der Vergangenheit bereits häufiger beobachtet worden.

Cucurella ist die erste Option der Skyblues, allerdings rückt sein aktueller Klub Brighton & Hove Albion nicht von der Ablöseforderung in Höhe von umgerechnet rund 60 Millionen Euro ab. Zu viel für City, wenngleich nach dem Abgang des Ukrainers Oleksandr Zinchenko durchaus Bedarf links hinten bestünde. Zudem soll nun auch der FC Chelsea Interesse an Cucurella zeigen.

Borna Sosa: Unschöne Schlagzeilen wegen DFB-Wechsel

Allerdings ist Sosa nicht der einzige Kandidat, der mit City in Verbindung gebracht wird. Auch Rayan Ait-Nouri von den Wolverhampton Wanderers oder Alejandro Grimaldo von Benfica Lissabon werden genannt.

Sosa kommt in 83 Pflichtspielen für Stuttgart auf starke 23 Vorlagen und würde wohl nur um die 25 Millionen Euro kosten. Der Kroate schrieb im vergangenen Jahr unschöne Schlagzeilen mit einem bevorstehenden Wechsel zur deutschen Nationalmannschaft, der allerdings nicht mehr möglich war, weil er bei seinem letzten offiziellen Einsatz für die kroatische U21 bereits 22 Jahre alt war. Ein Wechsel war laut FIFA-Statuten somit nicht mehr möglich, was allerdings erst spät aufgefallen war.

Aber braucht Manchester City überhaupt einen neuen Linksverteidiger? Nicht, wenn es nach Trainer Pep Guardiola geht. Der kann auch mit Joao Cancelo oder anderen Spielern im Kader auf links gut leben. "Joao kann dort spielen, Josh [Wilson-Esbrand] kann dort spielen, Nathan [Ake] kann dort spielen. Ich habe mich seit der ersten Saison nie über den Kader beschwert, den ich habe", sagte Guardiola.