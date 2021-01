Manchester City: Sergio Agüero positiv auf Corona getestet

Starstürmer Sergio Agüero vom englischen Vizemeister ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Argentinier am Donnerstag via Twitter mit. Nachdem eine direkte Kontaktperson erkrankt sei, habe er sich bereits isoliert und sei nun ebenfalls positiv, so Agüero.

"Ich habe Symptome und folge den Anweisungen der Ärzte, um wieder gesund zu werden. Passt alle auf Euch auf", schrieb der ehemalige Angreifer von außerdem.

Agüero ist bereits der neunte Spieler Citys, der in den vergangenen Monaten positiv auf Corona getestet wurde. Damit gehört die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola zu den am stärksten betroffenen in der Premier League.

After a close contact, I've been self-isolating and the latest test I took was positive for COVID 19. I had some symptoms and I'm following doctor's orders for recovery. Take care, everyone!