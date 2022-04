Wo läuft Manchester City vs. Real Madrid heute live - bei DAZN oder Amazon Prime?

In der Champions League findet heute das Hinspiel des ersten Halbfinals statt: Manchester City empfängt Real Madrid, los geht es im Etihad Stadium um 21 Uhr.

Nur noch vier Vereine sind in der Königsklasse noch dabei, diese beiden kommen nur aus zwei Ligen: Auf der einen Seite die Premier League, vertreten durch den FC Liverpool und Manchester City, auf der anderen Seite LaLiga, welche den FC Villarreal und Real Madrid in das Rennen schickt.

Mit Ausnahme des FC Bayern München 2013 und 2020 ist es seit Inters CL-Sieg 2010 jedes Jahr eine Mannschaft aus Spanien oder England gewesen, die den Henkelpott gewann – das wird in diesem Jahr nicht anders sein. Vielleicht erwartet uns ja auch ein englisch-englisches oder ein spanisch-spanisches Finale!

Wer verschafft sich eine gelungene Ausgangslage für das Rückspiel nächste Woche? GOAL erklärt in diesem Artikel ausführlich, ob DAZN oder Prime Video die Champions League heute im TV und LIVE-STREAM überträgt.

Champions League heute live: Die Königsklasse 2021/2022 im Überblick

Wettbewerb Champions League 2021/2022 Rekordsieger 13 Titel: Real Madrid Rekordtorschütze Cristiano Ronaldo (140 Tore) Finalort 2022 Stade de France | Paris | Frankreich Titelverteidiger FC Chelsea

Champions League 2022: Zeigt DAZN oder Amazon Prime Video heute Manchester City vs. Real Madrid im TV und LIVE-STREAM?

Der Erstplatzierte der Premier League trifft auf den Erstplatzierten von LaLiga – so oder so ist das für jede:n Anhänger:in Must-See-TV! Nun kommt auch noch dazu, dass es um den Einzug in das Finale der Champions League geht – logisch, dass viele Fans heute das Spiel verfolgen wollen.

Das Problem: Es gibt immer mehr Anbieter und Dienste, die die zahlreichen Fußballspiele und -wettbewerbe übertragen – da blickt man als Laie kaum noch durch. Und hat man sich doch mal daran gewohnt, dann wechselt der Anbieter zur nächsten Saison wieder – wie soll man da den Überblick behalten?

Fußball heute LIVE: Wer zeigt / überträgt Manchester City gegen Real Madrid im Halbfinale der Champions League?

Wir von GOAL sind da natürlich wie immer für Euch da und fassen alle wichtigen Informationen zur Übertragung kurz und bündig zusammen. Dabei können wir uns beim Spiel City – Real kurzhalten: Es kommen eh nur zwei Fernsehsender in Frage!

Nur DAZN und Prime Video übertragen in dieser Saison die Champions League LIVE – aufmerksame Leser:innen werden das schon bei der Überschrift gecheckt haben. Prime Video ist hierbei der Nachfolger von Sky, der Privatsender durfte zuvor jahrelang die CL übertragen.

DAZN oder Prime Video? Wer überträgt heute City – Real im TV und LIVE-STREAM?

Wir wollen euch nicht länger auf die Folter spannen: Prime Video ist der Anbieter, welcher heute das Spiel zwischen Real Madrid und Manchester City LIVE übertragen wird! Der Streamingdienst des umstrittenen Versandhändlers Amazon hat in der CL einmal pro Spieltag das Erstwahlrecht und hat sich hierbei für das Real-Spiel entschieden.

Das Problem an Prime Video: Das Programm ist nicht im TV zu sehen – zumindest nicht in der linearen Ausstrahlung. Nur im LIVE-STREAM, also via Internet ist Prime Video zu sehen – kein Wunder, schließlich handelt es sich um eine Streamingplattform.

Champions League heute nur im LIVE-STREAM? So überträgt Prime Video die Königsklasse!

Heißt das jetzt, dass man das Spiel unter keinen Umständen auf dem Fernseher sehen kann? Keine Sorge, auch dafür gibt es zwei Möglichkeiten: Die eine hört auf den Namen "Smart-TV", hierbei geht es um einen Fernseher mit Internetanschluss.

So könnt ihr euch die kostenlose Prime-App herunterladen, euch anmelden und dann das Spiel verfolgen. Die Alternative: Stream auf dem Laptop einrichten und diesen dann per HDMI-Kabel an den Fernseher verbinden – schon steht dem Fußballabend nichts mehr im Wege. Dafür benötigt ihr allerdings ein kostenloses Prime-Abonnement, dazu schreiben wir im Laufe des Artikels mehr. Vorher wollen wir aber noch einen Blick auf die Übertragung werfen:

Manchester City vs. Real Madrid: So zeigt Prime Video das Halbfinal-Hinspiel gezeigt

Begegnung:

Manchester City - Real Madrid

Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Sender: Prime Video

Prime Video überträgt heute Manchester City vs. Real Madrid: So wird die Champions League im LIVE-STREAM gezeigt

Prime Video ist noch nicht lange dabei, Fußball im LIVE-STREAM zu übertragen – kein Wunder, dass viele Fans daher nicht wissen, was es mit dem Streamingdienst auf sich hat. Wir werfen da einen genauen Blick drauf, schließlich will man ja wissen, worauf man sich da einlässt.

Manchester City gegen Real Madrid im LIVE-STREAM bei Prime Video: So wird heute die Champions League im Internet übertragen

Fangen wir mit den schlechten Nachrichten an: Prime Video ist nicht kostenlos! Man muss das Prime-Abonnement abschließen, welches Amazon anbietet, da man ohne keinen Zugang zum Streamingdienst hat.

Immerhin: Es ist ein und dasselbe Abo, wie das Prime-Abonnement, welches man auch bei Amazon abschließt, wenn man eine bevorzugte Behandlung beim Versandhändler erwünscht. Ihr habt also Prime gebucht, damit das neue Lieblingsbuch schon am nächsten Tag geliefert wird? Dann könnt ihr damit auch das Programm des Streamingdiensts kostenlos sehen.

Prime mit Vorteilen bei Serien, Filmen, LIVE-Sport und auf Twitch: So wird heute die Champions League übertragen

Prime Video hat dabei noch einiges mehr im Angebot als die Champions League, welche zugegebenermaßen vor allem bei DAZN zu sehen ist – Primes Steckenpferd sind da eher die Serien und Filme, die man rund um die Uhr abrufen kann.

Mit einem Prime-Abonnement sind zudem weitere Vorzüge bei Seiten wie twitch.tv etc. möglich – wer aber noch kein Abo hat muss logischerweise kostenpflichtig eins buchen. Dieses kostet 7.99 € monatlich und ist flexibel kündbar – jeden Monat könnt ihr damit aufhören.

DAZN, Prime und die kostenlosen Apps: Die Champions League heute LIVE streamen

Die Aufstellungen von Real Madrid und Manchester City: So gehen die CL-Teams heute in das Halbfinale

Für gewöhnlich veröffentlichen die Vereine etwa eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen, das wird auch heute so sein. GOAL trägt diese daraufhin hier ein, klickt Euch also rechtzeitig in den Artikel, um perfekt auf das Hinspiel des Halbfinals vorbereitet zu sein.

DAZN oder Prime Video? Die Übertragung von Manchester City vs. Real Madrid im Überblick

TV Prime Video via Smart-TV LIVE-STREAM Prime Video LIVE-TICKER GOAL Highlights YouTube / DAZN