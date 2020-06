Manchester City: Raheem Sterling positioniert sich deutlich gegen Rassismus - "einzige Krankheit"

Raheem Sterling, der früher bereits selbst Opfer wurde, prangert den vorherrschenden Rassismus an und fordert die Gesellschaft auf, diesen zu stoppen.

Der englische Nationalspieler Raheem Sterling (25) hat sich erneut gegen Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit ausgesprochen. Rassismus sei im Moment "die einzige Krankheit, die wir bekämpfen", sagte der Angreifer von in einem BBC -Interview : "Das ist das Wichtigste momentan, denn es ist etwas, das seit Jahren geschieht. Genau wie bei der Pandemie wollen wir eine Lösung finden, um es zu stoppen."

Die weltweiten Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA unterstützt Sterling. "Sie versuchen, eine Lösung und einen Weg zu finden, die Ungerechtigkeit zu stoppen, und sie kämpfen für ihre Sache", sagte der Spieler von Teammanager Pep Guardiola: "Solange sie das friedlich und sicher machen, dabei niemanden verletzen und in keine Geschäfte einbrechen, sollen sie weiter friedlich protestieren."

Raheem Sterling war früher bereits selbst Opfer von Rassismus

Sterling war in der Vergangenheit bereits selbst während Fußballspielen in rassistisch beleidigt worden. Dagegen will er in Zukunft entschlossener vorgehen und andere Fußballer dazu bringen, "darüber nachzudenken, was sie tun können, um den Menschen in diesem Land eine gleiche Chance zu geben", sagte Sterling.

Man müsse mehr tun, als nur zu reden. "Wir müssen Veränderungen tatsächlich umsetzen und die Orte hervorheben, die Veränderungen brauchen", sagte er.