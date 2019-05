Raheem Sterling von Manchester City denkt an MLS: "Würde gerne einmal in den USA spielen"

Raheem Sterling von Manchester City hofft, eines Tages in den USA leben und vielleicht auch in der MLS spielen zu können, nicht nur wegen des Wetters.

Raheem Sterling plant, in Zukunft einmal in den USA zu leben und er könnte sich auch Einsätze in der vorstellen. In einem Gespräch mit dem Wall Street Journal erklärte er: "Natürlich ist die MLS in Großbritannien größer geworden. Die Leute nehmen sie wahr und wollen hierherkommen. Ich hoffe, eines Tages hier spielen zu können."

Erlebe die Premier League live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Wie in der ganzen Welt wird auch in den USA die Premier League genau verfolgt: "Der englische Fußball ist hier massiv gewachsen. Das war früher nicht so und es wird noch größer werden", sagte Sterling über die Entwicklung in den USA.

: Raheem Sterling unterschätzte seine Bekanntheit in Amerika

Der 24-Jährige gab zu, seine Bekanntheit in den Staaten unterschätzt zu haben. "Ich war überrascht, beim Einkaufen erkannt zu werden. Das habe ich hier nicht erwartet", sagte er.

"Das ist ein Land, in dem ich eines Tages gerne spielen würde", ergänzte Sterling und witzelte: "Euer Wetter ist viel besser als unseres."