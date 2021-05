PSG-Star Marco Verratti schießt gegen Schiedsrichter Björn Kuipers: "Hat 'F*** You' zu mir gesagt"

Bei den PSG-Spielern kochten in Manchester die Emotionen hoch. Marco Verratti erhob anschließend Vorwürfe gegen den Schiedsrichter.

Nach dem Champions-League-Aus gegen Manchester City hat Paris Saint-Germains Mittelfeldspieler Marco Verratti Vorwürfe gegen Schiedsrichter Björn Kuipers (Niederlande) erhoben. Dieser habe ihn mehrfach beleidigt, schilderte Verratti im Anschluss an das 0:2 im Etihad Stadium bei RMC Sport.

Verratti erklärte: "Er hat einige Male 'F*** You' zu mir gesagt. Wenn ich sowas sage, werde ich für zehn Spiele gesperrt. Ja, ich rede auch häufig mit dem Schiedsrichter. Aber 'F*** You' habe ich noch nie gesagt." Ähnlich äußerte sich Ander Herrera, der zu Protokoll gab, Kuipers habe seinem Mannschaftskameraden Leandro Paredes gesagt, dieser solle sich "verpi****".

Di Maria war zuvor an mehreren Rudelbildungen beteiligt gewesen. Unter anderem in der 71. Minute, als Kuipers den italienischen Nationalspieler für ein Foul an Phil Foden verwarnte. Eine Entscheidung, gegen die Verratti vehement protestierte.

PSG: Angel Di Maria sieht nach Frustfoul Rot

Am Mikro von Sky Italia legte der italienische Nationalspieler nochmal gegen Kuipers nach. Er habe versucht "respektvoll" mit dem Unparteiischen zu reden. Aber dieser habe ihn "drei- oder viermal beleidigt" und "angefangen, wild Gelbe Karten zu verteilen." Verratti betonte aber auch: "Wir sind dann nervös geworden. Das Aus ist aber nicht die Schuld des Schiedsrichters."

Der Pariser Frust nahm vor allem nach dem 2:0 der Gastgeber durch Doppeltorschütze Riyad Mahrez (63.) spürbar zu. So flog Angel Di Maria nach einem üblen Tritt gegen Fernandinho im Seitenaus mit der Roten Karte vom Platz. Deutlich mehr Glück hatte Presnel Kimpembe, dessen versuchte Tätlichkeit gegen Mahrez wenig später ungesühnt blieb. Für eine heftige Sense im Zweikampf mit Gabriel Jesus zückte Kuipers in der Schlussphase nur Gelb.

City-Held Mahrez kommentierte die Undiszipliniertheiten der PSG-Spieler bei Sky nüchtern: "Das ist eben so. Die anderen sind dann frustriert, das sind große Spiele, da geht es um viel. Und wir haben dann eben die entscheidenden Tore gemacht."