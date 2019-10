Manchester City und PSG scouten angeblich Italien-Juwel Sandro Tonali

Sandro Tonali glänzt im Dress von Serie-A-Aufsteiger Brescia. In dieser Woche schickten zwei Top-Klubs ihre Späher zum Liga-Spiel des 19-Jährigen.

und intensivieren ihre Bemühungen um Sandro Tonali vom italienischen Erstligisten Brescia. Die beiden europäischen Top-Klubs haben einem Bericht der Gazzetta dello Sport zufolge ihre Scouts zum Liga-Spiel Tonalis gegen Florenz am Montag geschickt.

Nach Angaben des Blattes sind auch der AC Milan, und Juventus Turin am 19-jährigen Mittelfeldspieler interessiert. In der Vergangenheit wurde auch mit dem großen Talent in Verbindung gebracht.

Tonali mit erstem Einsatz für die Squadra Azzurra

Tonali, der aus der Brescia-Jugend stammt, feierte in der vergangenen Woche beim 5:0 in der EM-Qualifikation gegen sein Debüt in Italiens Nationalmannschaft.

Der Vertrag des zentralen Mittelfeldspielers bei Brescia läuft noch bis 2021.