Manchester City: Pep Guardiola verlängert seinen Vertrag bis 2023

Pep Guardiola hat seinen Vertrag bei Manchester City vorzeitig bis 2023 verlängert und freut sich auf die anstehenden Aufgaben.

Starcoach Pep Guardiola (49) hat die Spekulationen um seine Zukunft beendet und bleibt treu. Der Spanier hat seinen auslaufenden Vertrag bei dem Spitzenklub aus der englischen Premier League um zwei Jahre bis Sommer 2023 verlängert. Das gab der Tabellenzehnte am Donnerstag bekannt.

"Ich habe alles, was ich mir nur wünschen kann, um meine Arbeit gut zu machen", sagte Guardiola, der nach seiner Zeit bei Bayern München 2016 nach Manchester gewechselt war: "Die Herausforderung für uns besteht darin, uns weiter zu verbessern und weiterzuentwickeln. Ich freue mich sehr darauf, Manchester City dabei zu helfen."

Guardiola holte mit ManCity bislang acht nationale Titel

Seit seiner "Ankunft habe ich mich so willkommen gefühlt", sagte Guardiola: "Wir haben zusammen großartigen Erfolg gehabt, Tore erzielt, Spiele und Trophäen gewonnen. Darauf sind wir sehr stolz."

2018 und 2019 führte er den aus Abu Dhabi finanzierten Klub zur englischen Meisterschaft, gewann den FA-Cup (2019) und dreimal in Serie den Ligapokal (2018 bis 2020) - in der war für Guardiola mit den Citizens aber stets spätestens im Viertelfinale Endstation.

Weil Guardiolas Kontrakt im Sommer ausgelaufen wäre, waren zuletzt Spekulationen über einen Wechsel aufgekommen. Weder beim noch beim deutschen Rekordmeister in München stand der Ex-Profi so lange an der Seitenlinie wie jetzt schon bei City.