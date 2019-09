Manchester-City-Trainer Pep Guardiola über Druck in der CL: "Bringe mich deswegen nicht um"

Pep Guardiola und Manchester City streben in dieser Saison den CL-Titel an. Ein Verfehlen des Ziels sei aber nicht weltverändernd, meint der Spanier.

Manchester Citys Trainer Pep Guardiola fühlt sich in dieser Saison nicht unter besonderem Druck, die gewinnen zu müssen. "Ich will gewinnen, aber wenn ich es nicht schaffe, wird es mein Leben nicht verändern. Ich werde mich deswegen nicht umbringen", sagte er auf einer Pressekonferenz.

Nach der Saison 2018/19, in der City die Premier League dominierte, sei der CL-Sieg aber sicher der nächste Entwicklungsschritt, ergänzte Guardiola. "Ja, natürlich, aber manchmal ist es einfach nicht möglich", meinte der Spanier mit Blick auf einen möglichen Triumph in der Königsklasse. "Manchmal braucht es ein paar Jahre, manchmal länger", sagte er.

City schied zuletzt zweimal gegen englische Klubs aus

In die aktuelle CL-Saison starteten die Sky Blues mit einem deutlichen 3:0-Sieg über Schachtjor Donezk, am Dienstag trifft der aktuelle Tabellenzweite der Premier League auf Dinamo Zagreb.

In der vergangenen Saison scheiterte City in einem Thriller-Viertelfinale an Tottenham, im Jahr davor am . Guardiola gewann als Trainer des bereits zweimal die Königklasse.