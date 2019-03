Manchester City: Nicolas Otamendi darf die Skyblues im Sommer verlassen

Nicolas Otamendi hat bei Manchester City aktuell einen schweren Stand. Der Klub würden den Argentinier im Sommer ziehen lassen.

Der englische Meister will Innenverteidiger Nicolas Otamendi bei einem möglichen Transfer keine Steine in den Weg legen. Nach Informationen von Goal und SPOX darf der Argentinier die Cityzens im kommenden Sommer verlassen.

Erlebe die Premier League live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Nicolas Otamendi steht noch bis 2022 bei Manchester City unter Vertrag

Wieund SPOX aus dem Umfeld des argentinischen Nationalspielers erfahren haben, fühlt sich Otamendi jedoch in Manchester wohl und will den Klub nicht unbedingt verlassen. Grund für einen möglichen Wechsel könnte allerdings die Perspektive auf regelmäßige Einsatzzeiten bei einem Top-Klub sein.

Die , sein Ex-Klub und Vereine aus der Chinese Super League gelten als mögliche Ziele für den 31-Jährigen. Otamendis Berater Jorge Mendes hat sowohl nach als auch zu den Wolves und nach Valencia exzellente Kontakte.

Nachdem Otamendi in der Meistersaison 2017/18 noch Stammspieler in der Innenverteidigung der Cityzens war, muss er sich in der laufenden Spielzeit zumeist mit einem Platz auf der Bank begnügen. In 28 Premier-League-Spielen stand er lediglich 13-mal in der Anfangsformation.

Otamendis Vertrag in Manchester läuft noch bis Juni 2022.