Manchester City - Bei Abgang von Pep Guardiola: Julian Nagelsmann und Mauricio Pochettino Kandidaten auf die Nachfolge

Verlängert Pep Guardiola bei ManCity? Der Ausgang ist aktuell noch offen, mit Nagelsmann und Pochettino gibt es jedoch schon mögliche Nachfolger.

Die Zukunft von Startrainer Pep Guardiola bei ist weiterhin offen. Im Zuge seiner ausstehenden Vertragsverhandlungen für den Zeitraum über den Sommer 2021 hinaus, denken die Verantwortlichen des englischen Vizemeisters auch über RB Leipzigs Julian Nagelsmann als Nachfolger nach.

Die Daily Mail hatte vor wenigen Tagen berichtet, neben dem ehemaligen Tottenham-Coach Mauricio Pochettino sei Nagelsmann bei den City-Bossen der zweite Kandidat für das mögliche Guardiola-Erbe. Diese Information können Goal und SPOX bestätigen.

Während Nagelsmann noch bis 2023 an die Sachsen gebunden ist, befindet sich Pochettino seit seiner Entlassung bei den Spurs im November 2019 auf der Suche nach einer neuen Aufgabe. Der Argentinier äußerte öffentlich bereits den Wunsch, erneut in der Premier League zu arbeiten.

Mehr Teams

Die Skyblues arbeiten unterdessen weiterhin daran, den 49-jährigen Guardiola über die Saison hinaus zu halten, eine Ausdehnung des auflaufenden Vertrages genießt höchste Priorität.

Goal 50 enthüllt: Die 50 besten Fußballer der Welt

Manchester City have identified Julian Nagelsmann and Mauricio Pochettino as potential replacements for Pep Guardiola, Goal can confirm 👀 pic.twitter.com/4PBtzIKVgZ — Goal (@goal) November 17, 2020

Manchester City: Verlängerung mit Pep Guardiola oberstes Ziel

Aktuell allerdings lässt sich nur schwer eine Tendenz zur Zukunft des früheren Barcelona- und Bayern-Trainers erahnen. Bislang gibt es seitens des Coaches keine konkreten Anzeichen für den Willen zur Verlängerung. Berichte über laufende Vertragsgespräche dementierte er jüngst.

Im Gespräch ist eine Verlängerung um nur eine weitere Spielzeit, denn Guardiola ist der Ansicht, dass seine Mannschaft früher oder später einen neuen Impuls und neue Ideen von außen benötigt, um die kommenden Aufgaben motiviert anzugehen.



Bild: Getty Images

Der Spanier selbst betonte allerdings öffentlich, dass er sich einen Verbleib bei den Cityzens durchaus vorstellen könne. "Ich bin unfassbar glücklich hier. Ich bin froh in Manchester zu sein und ich hoffe, dass ich in dieser Saison gute Arbeit leisten und länger bleiben kann", entgegnete er, angesprochen auf die Aussage von Barca-Präsidentschaftskandidat Victor Font, der betonte, bei erfolgreicher Wahl unter anderem Guardiola zurück ins Camp Nou holen zu wollen.

Verhandlungen will Guardiola im Moment aktuell nicht führen, sondern sich auf die sportlichen Aufgaben konzentrieren. So wurden auch in der laufenden Länderspielpause keine konkreten Gespräche geführt.

City aktuell nur auf Rang zehn in der Premier League

Sportlich befindet sich City in der Liga aktuell auf der Suche nach Form und Konstanz. In der Premier League belegt der englische Meister von 2019 nach sieben gespielten Partien nur den zehnten Platz. In der wurden dagegen bislang alle drei Gruppenspiele gewonnen.

Guardiola wechselte im Sommer 2016 nach drei Jahren beim FC Bayern nach Manchester, wo er zweimal den Meistertitel in der Premier League gewann. Momentan bestreitet er bereits seine fünfte Saison. Es ist damit bereits die längste Amtszeit des früheren Profis.