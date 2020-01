Manchester City: Leroy Sane vor baldiger Rückkehr ins Mannschaftstraining

Offensivspieler Leroy Sane steht nach seiner Kreuzband-Operation vor einer baldigen Rückkehr ins Mannschaftstraining des englischen Meisters . Das bestätigte sein Trainer Pep Guardiola.

PEP 💬 I think @LeroySane19 is closer to training with us.



I spoke to him two days ago and he is training with the ball and feels he handled it well.



His knee looks good, so not too much time - maybe a few weeks. pic.twitter.com/phcW5Gguq5