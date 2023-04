Manchester City: Kyle Walker weckt offenbar das Interesse von der AC Milan

Kyle Walker ist in dieser Saison nicht mehr unumstrittene Stammkraft bei Manchester City. Erfolgt nun die Flucht in die Serie A?

WAS IST PASSIERT? Kyle Walker steht offenbar auf dem Zettel der AC Milan. Wie die italienische Corriere dello Sport berichtet, soll Paolo Maldini, technischer Direktor der Mailänder, großer Fan des Rechtsverteidigers sein.

WAS IST DER HINTERGRUND? Walker kommt in dieser Saison unter City-Coach Pep Guardiola nicht wirklich zum Zug und muss die großen Spiele zumeist von der Bank verfolgen. Dies will sich Milan offenbar zu Gunsten machen und den 32-Jährigen mit Vertrag bis 2024 in Manchester in die Serie A lotsen.

WAS WURDE GESAGT? Zuletzt äußerte sich Guardiola so zur Situation von Walker: "Er hat in der Vergangenheit als Außenverteidiger mit vier Abwehrspielern gespielt. Er hat es wirklich gut gemacht, aber diese Form von drei hinten und zwei in der Mitte kann er nicht."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Aufgrund der neuen Formation kommt Walker in dieser Spielzeit deutlich weniger zum Zug: 28 Pflichtspiele absolvierte der Engländer und legte dabei ein Tor auf.